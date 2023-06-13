Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları "TCSG-8" ve "KB-4510" sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel