Ayvalık Açıklarında Kaçak Göçmen Botu Kazası: 5 Ölü
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik botuna çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan botun, Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
