Ayvalık açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Suat Salgın - Güncel
 - Güncelleme:
Ayvalık açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 44 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Cunda Adası'nda tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Suat Salgın - Güncel

Yunanistan Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title