Ayvalık açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 44 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi. Cunda Adası'nda tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. AA / Suat Salgın - Güncel Yunanistan Balıkesir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ayvalık açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.