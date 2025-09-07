Haberler

Ayvalık Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Kazası: 5 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.