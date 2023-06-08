Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı, 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-61" sahil güvenlik gemisiyle bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil güvenlik botu "TCSG-6" ile bölgeye giderek Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.