Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen kazasında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, 2 gün önce düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarptığı kazada kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca 7 Eylül'de icra edilen görev sırasında, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli botun Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu bottan denize düşen düzensiz göçmenin cesedi, Altınova açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından bulundu.

Düzensiz göçmenin cenazesi, Sahil Güvenlik botuyla karaya getirilip cenaze nakil aracına teslim edildi.

Kazanın ardından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında, denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmiş ve kaybolan bir düzensiz göçmen için arama çalışmaları başlatılmıştı.???????