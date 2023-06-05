Ayvalık açıklarında 66 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 66 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan Ayvalık açıklarındaki lastik botları tespit etti. Ayvalık açıklarındaki Çıplak Ada'da da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler, 7 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.