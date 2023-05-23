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Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" tarafından durdurulan botlarda yakalanan 64 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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