Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde Midilli Adası'na doğru ilerleyen iki lastik botta toplamda 60 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si çocuk olan 38 göçmen karaya çıkarılırken, diğer botta bulunan 22 düzensiz göçmen de kıyıya getirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında iki lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Midilli Adası'na doğru ilerleyen lastik botun tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "KB-115" botuyla ekip sevk edildi.
Durdurulan botta yakalanan 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Aynı ekip, Ayvalık açıklarındaki diğer operasyonda ise lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.
Yakalanan yabancı uyruklular, Ayvalık'taki işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.???????