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Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan göçmenlere insani yardımlarda bulunularak İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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