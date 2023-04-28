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Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Yunanistan Güncel Haberler

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