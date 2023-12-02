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Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyrukluların olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle bölgeye ulaşarak 48 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya çıkardı.

Yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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