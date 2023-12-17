Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevli TCSG-905 ile bölgeye ulaşan ekipler, 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirildi.
İnsani yardımları yapılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından il göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi.