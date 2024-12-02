Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, yasa dışı yolla Midilli Adası'na ulaşmayı planlıyordu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, bottaki 26'sı çocuk 41 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.