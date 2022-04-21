Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Suat Salgın - Güncel
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Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarındaki teknede düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'nda tıbbi yardımda bulunulup yiyecek ihtiyaçları giderilen düzensiz göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Suat Salgın - Güncel

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Türk, Güncel, Haberler

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