Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti. Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"KB-4510" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil güvenlik botları "KB-4510" ve "KB-20" ile bölgeye giderek Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.