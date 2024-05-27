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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil güvenlik botu "TCSG-28" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 10'u çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Ayvalık Göçmen Dünya Güncel Haberler

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