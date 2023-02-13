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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907), tarafından durdurularak yakalanan 33 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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