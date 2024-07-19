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Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik botun içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, bottaki 16'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Ayvalık Göçmen Dünya Güncel Haberler

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