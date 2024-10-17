Üye Girişi
Haberler

Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 2'si çocuk 24 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik İnsan Hakları Acil Durum Güvenlik Politika 3-sayfa Ayvalık Güncel Göçmen Hukuk

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

İşte Hamas lideri Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖMK yayınladı SON DAKİKA! Resmi Gazete Öğretmenlik Mesleği Kanunu maddeleri neler 18 Ekim Cuma? 18 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi! 18 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Memur fazla mesai ücreti 2025 Muhsin Yazıcıoğlu davası ne oldu, sonuç çıktı mı? Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.