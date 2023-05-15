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Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Yunanistan Balıkesir Güncel Haberler

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