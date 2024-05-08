Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Ekipler, 4'ü çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.