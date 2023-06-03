Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Helikopteri 'TCSG-512' tarafından Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-905' tarafından durdurulan botta yakalanan 23 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.