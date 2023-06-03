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Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Helikopteri 'TCSG-512' tarafından Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-905' tarafından durdurulan botta yakalanan 23 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Helikopteri "TCSG-512" tarafından Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" tarafından durdurulan botta yakalanan 23 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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