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Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3'si çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Midilli Adası Balıkesir Ayvalık Göçmen Dünya Güncel Haberler

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