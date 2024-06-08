Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 9'u çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.