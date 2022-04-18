Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, TCSG-28 ve KB-4305 botlarıyla Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyrukluların, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Türk, Güncel, Haberler

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