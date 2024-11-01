Üye Girişi
Haberler

Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca toplamda 143 düzensiz göçmen yakalandı ve onlara yiyecek, içecek, ilaç yardımında bulunuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirdi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar "MORAD-12" sayesinde de Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115", "TCSG-28" ve "KB-40" ile bölgeye ulaşan ekipler, 143 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

 Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı

Başbakanlık'taki skandalla ilgili tutuklamalar başladı

 İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı? 5-5 biten maç sayısı kaç? Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.