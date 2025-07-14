Ayvalık Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botta yakaladığı 16 düzensiz göçmene yiyecek ve sağlık yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra il göç idaresine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

"TCSG-905" ve "KB-111" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

Al Nahyan ile kritik zirve! İşte Erdoğan'ın telefonda verdiği mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.