Ayvalık Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botta yakaladığı 16 düzensiz göçmene yiyecek ve sağlık yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra il göç idaresine teslim edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
"TCSG-905" ve "KB-111" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel