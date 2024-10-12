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Ayvalık açıklarında 127 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 127 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 127 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu göçmenlere yardım yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında can salları düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları gönderdi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 göçmen düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 23'ü çocuk 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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