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Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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