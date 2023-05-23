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Ayvalı'da dut sezonu başladı

Ayvalı'da dut sezonu başladı

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Ayvalı'da dut sezonu başladıERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde Dutlar birer birer yetişmeye başladı.

Ayvalı'da dut sezonu başladı

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde Dutlar birer birer yetişmeye başladı. Yöresel tabirle dutlara göz düştü.

Erzurum'un en sıcak yerlerinden olan 675 rakımlı Ayvalı mahallesinde yaz tamamen kendini hissettirmeye başladı. Ayvalı Mahallesi Muhtarı Musa Demir, "Köyümüzde dutlar üç gündür tek tük yenmeye başlandı. Bir hafta sonra kasa ile satarız. On gün sonra da pekmeze başlayacağız. Yirmi gün sonrada pestil ve kurutmasını yapacağız. Köyümüzden geçen bütün dostlarımızı da yemek için bekleriz buyurup gelsinler" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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