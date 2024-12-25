Ayvacık'tan 21 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 21 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Ayvacık ilçe merkezi, belde ve köylerinden kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi için Pazaryeri Camisi'nde program düzenlendi.

Kafile, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Ayvacık imam hatiplerinden Mustafa Yılmaz öncülüğünde yola çıktı.