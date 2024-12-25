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Ayvacık'tan 21 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Ayvacık'tan 21 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 21 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara dualar eşliğinde uğurlandı. Program, Pazaryeri Camisi'nde düzenlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 21 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Ayvacık ilçe merkezi, belde ve köylerinden kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi için Pazaryeri Camisi'nde program düzenlendi.

Kafile, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Ayvacık imam hatiplerinden Mustafa Yılmaz öncülüğünde yola çıktı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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