Ayvacık'taki Yangından Etkilenen Oluklu Kertenkeleye Merhamet

Ayvacık'taki Yangından Etkilenen Oluklu Kertenkeleye Merhamet
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın sonrası orman işçileri, etkilenen oluklu kertenkeleyi su vererek serinletti. Yangın, geniş bir alana yayıldı ve yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangından etkilenen oluklu kertenkeleye orman işçilerinin su vererek serinlettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında dün saat 20.30 sıralarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale etti. Alevler, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam eden ekipler, sabah saatlerinde yangından etkilenen oluklu kertenkele buldu. Personel, oluklu kertenkeleye su vererek, serinletti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yudum su, bir dünya merhamet. Çanakkale'de yangından etkilenen oluklu kertenkele, Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan kaplumbağa. Dostlarımızın imdadına orman kahramanları yetişti. Unutmayalım dikkatsizliğimiz sadece ağaçları değil, dostlarımızı da tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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