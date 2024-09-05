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Ayvacık'ta silahlı saldırıya uğrayan sokak köpekleri

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si hayatını kaybetti, diğer köpek ise tedavi altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 sokak köpeği, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vuruldu. Köpeklerden 2'si ölürken, yaralı bulunan diğer köpek tedaviye alındı.

Olay, dün gece Ayvacık Panayır Yeri'nde meydana geldi. İlçede silahla vurulmuş 2'si ölü, 1'i yaralı 3 sokak köpeğini görenler, durumu Ayvacık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı köpek tedaviye alınırken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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