Ayvacık'ta şiddetli rüzgar etkili oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirip binaların çatılarına zarar verdi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, Hamdibey ve Ümmühan mahallelerinde bazı ağaçların devrilmesine yol açtı.

Aynı bölgede 4 apartmanın çatıları uçtu.

Ayrıca, Ayvacık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun çatısı zarar gördü.

Ekipler tarafından ilçede temizlik çalışması başlatıldı.