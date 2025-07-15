Ayvacık'ta Orman Yangını Köye Zarar Verdi

Ayvacık'ta Orman Yangını Köye Zarar Verdi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangını, köy mezarlığına ve tarım aletlerine zarar verirken küçükbaş hayvanların da ölümüne sebep oldu. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ALEVLER KÖYE ZARAR VERDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Naldöken köyünde alevler, köy mezarlığına sıçrarken, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı ahırlara da sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar öldü.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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