Ayvacık'ta Orman Yangını Köye Zarar Verdi

ALEVLER KÖYE ZARAR VERDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Naldöken köyünde alevler, köy mezarlığına sıçrarken, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı ahırlara da sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar öldü.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,