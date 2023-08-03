Ayvacık'ta lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı mobil radarı "MORAD-8", Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel