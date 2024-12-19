Ayvacık'ta İnsan Kaçakçılığı Şüphelisi Gözaltına Alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçişlerle ilgili denetimlerde bir insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Ayvacık'ta kara denetimi sırasında 1 şüpheliyi yakaladı.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel