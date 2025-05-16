Ayvacık'ta Emekli Öğretmeni 25 Milyon TL'den Dolandıran 8 Şüpheli Yakalandı

Ayvacık'ta Emekli Öğretmeni 25 Milyon TL'den Dolandıran 8 Şüpheli Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde emekli öğretmen A.T.'yi 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandıran 8 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 7'ye ulaştı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla emekli öğretmen A.T.'nin 25 milyon TL dolandırıldığı olayda 8 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1'i adli kontrolle olmak üzere 2'si serbest bırakıldı. Böylelikle olayla ilgili tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T.'yi arayan dolandırıcılar kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırarak, Kasım 2024 tarihinden 29 Ocak 2025 tarihine kadar 6 parça halinde 25 milyon TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan A.T., polise ihbarda bulundu. A.T. ile irtibata geçen dolandırıcılar, son olarak 4 milyon TL'yi teslim almak için adrese geleceklerini söyledi. 29 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında parayı teslim almak için ikamete gelen T.E. (25), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda da R.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Devam eden çalışmalar kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket eden 8 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu Muğla ve İstanbul'da çalışma yapmak üzere 11 Mayıs'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 5 ekip görevlendirildi. Ekipler tarafından 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A., K.K. ve O.Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A. tutuklanırken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Böylelikle, olayla ilgili tutuklananların sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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