Ayvacık'ta Arızalanan Botla Kurtarılan 38 Düzensiz Göçmen
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarının motoru arızalanan ve yardım talebinde bulunan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarının motoru arızalanan ve yardım talebinde bulunan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-905" ve "KB-20" botlarının ekipleri, botun motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.