Ayvacık'ta Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik botu "KB-111" tarafından durduruldu.
Lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.