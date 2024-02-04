Ayvacık'ta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde bulunan 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.