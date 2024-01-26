Ayvacık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-28", "KB-4304" ve "KB-20" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

Durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.