Ayvacık'ta 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananların 18'i çocuk ve Afganistan uyruklu. İşlemlerinin ardından bu göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

"KB-208" botuyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 18'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
