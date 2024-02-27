Ayvacık'ta 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi (41) saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.