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Ayvacık'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti. Ekiplerin 'KB-4304' botuyla düzenlediği operasyonda, Filistin, Yemen, Suriye ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "KB-4304" botuyla düzenlediği operasyonda, Filistin, Yemen, Suriye ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Filistin Güncel Haberler

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