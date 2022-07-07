Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 3 farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen toplam 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28, TCSG-84 ve KB-4510 botlarındaki ekipler tarafından kurtarıldı. Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Güncel Haberler

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