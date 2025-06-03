Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışmasında Finale Kaldı

Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışmasında Finale Kaldı
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Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda finale kalma başarısını gösterdi. 10 bin 510 katılımcının yer aldığı organizasyonda, öğrenciler 5 farklı robot ile dikkat çekti ve önemli dereceler elde etti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde eğitim veren Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda finale kalma başarısı elde etti.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen 10 bin 510 katılımcının hazırladığı toplam 3 bin 903 robotun yarıştığı organizasyona Bilişim ile Tesisat ve İklimlendirme alanı öğretmen ve öğrencileriyle katılan Ayvacık ekibi, 2,5 aylık bir çalışma sürecinde 5 farklı robot tasarlayarak yarışmaya damga vurdu.

Üretilen mini sumo robotlar "Bamsı", "Ayrobo", "Cengo", "SC55" ve çizgi izleyen robot "YÖNÇI55" yarışmalarda gösterdiği performansla dikkati çekti. Öğrenciler yarışma boyunca hem teknik becerilerini sergiledi hem de rakiplerine karşı büyük bir mücadele sergiledi.

Robotlardan Bamsı ve Ayrobo son 32 turuna yükselirken, Cengo ise yarı finale kadar yükselerek 700 robot arasında ilk 16'ya kalma başarısı gösterdi.

Yarışmaya katılan öğrenciler Berat Köse, Bünyamin Çakır, Eser Yakar, Göktuğ Bölükbaş, Kerem Şenyer, Sedat Kalaycı ve Yıldıray Türe. Fuat Şengül, Hamza Balcı ve Muhammet Kaya, Uğur Karabulut, Müdür Yardımcısı Adnan Yorulmaz ve Okul Müdürü Ömer Cihat Akdin öğrencilere destek verdiler.

Okul yönetimi, bir sonraki yıl daha güçlü bir hazırlıkla yarışmaya dönüleceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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