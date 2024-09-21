Ayvacık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törende Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar ile Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Belediye Başkanı Bayram, Ayvacık'ın kurtuluşunun 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Misak-ı Milli sınırları içerisinde kahraman ecdadın ölüm, kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediğini ifade eden Bayram, "Şehitlerimizin kutsal kanları ile sulanan topraklarda var olmanın haklı gururu ile ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak, şanlı zaferimizin bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum." dedi.

Tören kortej yürüyüşü, mevlit okunması ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.