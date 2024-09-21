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Ayvacık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

Ayvacık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü törenle kutladı. Törende Ayvacık Kaymakamı, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Başkan Bayram, kahraman ecdadı anarak, şehitlerin aziz hatırasını yaşattıklarını belirtti. Tören, kortej yürüyüşü, mevlit ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törende Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar ile Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Belediye Başkanı Bayram, Ayvacık'ın kurtuluşunun 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Misak-ı Milli sınırları içerisinde kahraman ecdadın ölüm, kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediğini ifade eden Bayram, "Şehitlerimizin kutsal kanları ile sulanan topraklarda var olmanın haklı gururu ile ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak, şanlı zaferimizin bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum." dedi.

Tören kortej yürüyüşü, mevlit okunması ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel

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