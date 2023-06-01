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Ayvacık açıklarında sürüklenen 31 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Ayvacık açıklarında sürüklenen 31 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-28' ve 'TCSG-16' sevk edildi. Lastik bot içindeki 31 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

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